ボクシングのＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０＝帝拳）、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７＝同）、ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（３０＝同）の勝利からの一夜明け会見が１６日、都内の所属ジムで開かれた。幼少期に格闘技を教わった格闘家の故山本 “ＫＩＤ” 徳郁さんの誕生日に１年ぶりの世界王座奪回を果たした岩田は、日本人同士のタイトル戦を希望。恩師とキックボクサーの魔裟斗のような名勝負