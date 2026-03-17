インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」は開局１０周年を記念し、４月１１日１５時から１２日２２時までの特別番組「３０時間限界突破フェス」を生放送することを発表した。同番組では人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画も多数用意。３チャンネルで同時進行し、ＡＢＥＭＡの歴史と挑戦を織り交ぜた企画を３０時間ノンストップで放送する。そして同番組の目玉企画として、２０２１年放送の「朝倉未来にス