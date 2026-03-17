窮地に陥っているＦ１アストンマーティンに?追い風?となるか。アストンマーティンはプレシーズンからトラブル続きで、開幕後も性能は上がらず、直近の中国グランプリ（ＧＰ）では２台そろってリタイア。フェルナンド・アロンソがマシンの振動問題の深刻な実情も訴えた。前戦のオーストラリアＧＰでは、エイドリアン・ニューウェイ代表によるホンダ批判が騒動となるなど、チームはいきなり厳しい状況に追い込まれている。だが