山城拓人を演じる京本大我（C）日本テレビ 京本大我（SixTONES）が、志尊淳が主演を務める日本テレビ4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に、仁村紗和演じる桃子の幼馴染み・山城拓人役として出演が決定した。SixTONESのメンバーとして活躍するほか、ドラマ・映画に多数出演。また圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル「ニュージーズ」「モーツァルト！」「シェルブールの雨傘」などの大作で主演を務