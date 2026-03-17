侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が今回のＷＢＣを最後に退任することを受け、日本野球機構（ＮＰＢ）は後任人事のリストアップと選定に着手する。今秋開催予定のアジア・プロ野球チャンピオンシップでの新体制始動に向けて６月頃の新監督発表を目指すことになりそうだ。２７年秋のプレミア１２は２８年ロサンゼルス五輪の出場権をかけた重要な戦いとなる。さらに、五輪後の第７回ＷＢＣは２９年か３０年開催の両案があるとみ