巨人の戸郷翔征投手（２５）が１６日、Ｇ球場で投手練習を行い、先発ローテーションをけん引する覚悟を語った。開幕投手の最有力候補だった山崎が右肩コンディション不良で離脱。ドラフト１位・竹丸が務めることに悔しさをにじませつつも、「僕も負けないように」と、不在の穴を埋めることを宣言した。先発する１７日のヤクルト戦（東京Ｄ）がオープン戦最後の登板となる見込み。２７日の阪神戦（同）で開幕するシーズンへ、不安