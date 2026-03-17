オリックス・宮城大弥投手（２４）が１６日、現時点で未公表の開幕投手に意欲を見せた。同じＷＢＣ日本代表の曽谷、若月とともに帰国し、大阪に戻ったエース左腕。ベネズエラに敗れた準々決勝で登板機会がなかった事実を受け止め、再スタートへ決意を明かした。「大事な試合で投げられなかった悔しさはあるけど、次はシーズンに向けて切り替えないといけない」。前回の２３年大会に続き、届かなかった米国のマウンド。宮城は懸