オリックス・山下舜平大投手（２３）が１６日、主要国際大会への初出場に意欲を見せた。１４日（日本時間１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ・ローンデポパーク）で先発した、オリックス時代の４学年先輩・山本由伸（ドジャース）の投球を視聴。「（相手が）すごいですね」と侍ジャパンの連覇を阻んだ敵国に敬意を示し、世界に目を向けた。今大会の最終候補メンバーにも名を連ねていた１６１キロ右腕。「海外