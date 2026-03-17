ＷＢＣに出場した広島・小園海斗内野手は、２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から１軍本隊に合流することが決まった。１次ラウンドの最終・チェコ戦（東京Ｄ）に先発出場、この日帰国した。新井監督は「まともに練習もできていないと思う。時差ボケもある」と説明した。１７、１８日のオリックス２連戦（京セラＤ）には同行せず、コンディション調整に専念する方針。ファビアンとともに開幕スタメンを確約されている。