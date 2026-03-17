１７日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発予定の阪神・才木浩人投手（２７）が１６日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、ＷＢＣ組の佐藤と森下にシーズンでの大活躍も期待した。両者は１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）に出場。スタメンの佐藤は１点を追う３回に同点二塁打を放ち、続く途中出場の森下が一時勝ち越しの３ランを打った。２人の姿を見て「やっぱすごいなと思う」と刺激を受