ＷＢＣ準決勝でドミニカ共和国を破って３大会連続決勝に進出した米国にあって、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）の負傷を受けて補充選手として出場しているレッドソックスのロマン・アンソニー外野手、２１歳の新鋭への注目が集まっている。アンソニーはメキシコ戦の３回、ジャッジ（ヤンキース）の先制２ラン直後に、試合を決定づける３ラン本塁打を放った。そして、準決勝では４回、ヘンダーソン（オリオールズ）