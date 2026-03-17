6人組グループ・SixTONESの京本大我が、俳優・志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが17日、発表された。同級生の志尊とは初のドラマ共演となり、スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司・山城拓人役を演じる。【場面写真】果物や野菜が転がり落ちて…お茶目な志尊淳本作は、秋