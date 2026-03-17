インターネットテレビ「ABEMA」が、4月11日に開局10周年を迎える。これを記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を同日午後3時から翌12日午後10時まで、30時間にわたり生放送することが決定した。目玉企画として、2021年の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来となる「1000万円シリーズ」が復活。今回は柔道元日本代表で、現在は新日本プロレス所属のプロレスラーとして活動するウルフアロンが登場する『