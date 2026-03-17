◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）エースキャディーとして日本ツアー32勝をアシストした佐野木一志さん（78）は弔辞で「最後まで媚（こ）びることない男の戦う姿を見せてくれました。不屈の勝負師でしたね」と称えた。尾崎さんと同じ徳島県宍喰町（現海陽町）出身。小中高の1年後輩で海南高（現海部高）野球部ではともに64年選抜で優勝。76年からキャディーを務めた。印象に残る試合は95年ダンロップ・フェニ