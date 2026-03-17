昨年1月にコンプライアンス（法令順守）で全ての芸能活動を休止していた、フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が、4月から文化放送でパーソナリティーを務めることが16日、分かった。17日に発表される。生島が1998年（平10）からパーソナリティーを務めた、TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を電撃降板したのは、昨年1月27日のオンエア後。コンプライアンス違反が問題となり、あと5回で放送7000回の節目を迎える直前