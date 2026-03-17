フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が16日、文化放送で4月からパーソナリティーを務めることがわかった。【写真】3.11に故郷・気仙沼で手を合わせる生島ヒロシ生島は1998年から担当してきたTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜前5：00）を電撃降板したのは、昨年1月27日のオンエア後。コンプライアンス違反が問題となりあと5回で、放送7000回の節目を迎える直前のことだった。生島は、当時を「今ま