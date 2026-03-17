SixTONES京本大我（31）が日本テレビ系連続ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日開始、日曜午後10時半）で初の医師役に挑戦することが16日、分かった。秋元康氏企画のオリジナル脚本で、韓国ロケなども行われた日韓をまたぐ波瀾（はらん）万丈の純愛物語。仁村紗和演じる桃子の幼なじみで運動神経、頭脳、容姿の3拍子そろった大病院の御曹司、山城拓人を熱演する。プライベートでも仲が良い高校の同級生、志尊淳の主演作