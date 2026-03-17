ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した。WBCを終えてチームに合流した村上。この日行われるレンジャーズとのオープン戦には出場せずベニンテンディ、バルガス、ヘイズの主力組とともに打撃練習予定となっている。グラウンドに姿を現した村上は一塁の守備につき、ノックを受けるなど、精力的に動いて汗を流した。14日（同15日）にベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃し