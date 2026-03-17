◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）ツアー20勝の石川は「優勝した時は電話で報告していたが、20年以降はなかなかお会いできなかった。元気なジャンボさんのイメージしかない」と振り返った。幼少期からファンでツアー初優勝を飾った高1のオフにはジャンボ邸に通い、指導を受けた。「野球のピッチングフォームからゴルフにつなげることも教えてもらった」と回想。ゴルフ界をけん引する一人として「ジャンボさんの