◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー1期生で、中学時代から尾崎さんの指導を受けてきた佐久間は「寂しい気持ちは残っているけど、しっかり優勝報告ができた。“残り試合も頑張ります”と伝えました」と話した。2週前の開幕戦を制し、前週も2位。年間5勝とメジャー初制覇を目標に掲げる昨季年間女王は「ジャンボさんのような存在に少しでも近づけるようにたくさん勝って、たくさん報