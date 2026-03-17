◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）球界からはソフトバンクの王貞治会長らが出席した。尾崎さんはプロ野球選手を引退後、ゴルフに転向した異色の経歴を持つ。王氏は「いろんな意味で型破りな人だった。ゴルフでこんなに凄い選手になると思わなかった。彼がゴルフブームをつくった。ゴルフ界の流れを大きくした」とその功績を称えた。「こんな形で早く旅立ってしまうとは。もっと若い人を育ててほしかった」と残