女優や歌手などで活躍する生田絵梨花が、17日より全国で放送される三ツ矢サイダー新テレビCM「青空を飲んでゆけ。」編に出演し、ロックバンド・SUPER BEAVERの名曲『青い春』をカバーした。CM放送開始に合わせ、生田さんが自身の20代を振り返るインタビュー映像も公開された。 新CM「青空を飲んでゆけ。」編では、日常で気分が落ち込み下を向いてしまう瞬間に、『三ツ矢サイダー』を飲むことで心身ともに澄ログインして続きを読むT