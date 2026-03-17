◇尾崎将司さん「お別れの会」（2026年3月16日）海外からもビデオメッセージが届いた。メジャー最多18勝のジャック・ニクラウスは「ジャンボは良き友人であり素晴らしい選手でした。彼はボールを遠くへ飛ばし、多くの大会で優勝しました。ジャンボに神の恵みがありますように」と追悼。メジャー8勝のトム・ワトソンは73年にエキシビションマッチで初対戦した思い出を披露し「ジャンボがいかに激しい闘志を持った競争相手であ