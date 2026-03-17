中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、北京時間3月16日午後7時35分、神舟21号の宇宙飛行士はスペースデブリ（宇宙ごみ）防護装置の設置などの任務に取り組んだ7時間に及ぶ船外活動を順調に完了しました。神舟21号の宇宙飛行士は2025年12月9日に最初の船外活動を順調に遂行して以来、宇宙ステーション内で機器の点検や保守、環境モニタリング、健康管理などの任務を遂行してきました。また、ドッキング、医療救護、緊急救助