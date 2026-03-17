３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンの三笘薫は、14日のサンダーランド戦でメンバー外となった。状態が懸念されたが、大きな問題はないようだ。15日付けの地元メディア『The Argus』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーの状態について、「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった」と説明した。「痛みをコントロールするだけの問題で、今日（サンダー