【台北＝園田将嗣】国際会議に出席するため台湾を訪れた超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長で、自民党の古屋圭司衆院憲法審査会長は１６日、台北で開いた記者会見で、自衛隊と台湾、米国両軍の音楽隊による文化交流を米台に提案したと語った。開催時期や場所などは今後、日米台で調整されるという。古屋氏によると、１５日に面会した米国の対台湾窓口機関、米国在台湾協会（ＡＩＴ）の台北事務所のレイモンド・グリーン