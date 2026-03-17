“豊後の虎”小野俊之（49＝大分・79期）が3月24〜26日の別府F1で現役を引退する。競輪記者になって初めて見た04年KEIRINグランプリの覇者。その勇退は月日の流れを実感させる出来事だった。A級3班まで降班しながら不屈の闘志で今期はA級2班に返り咲き。厳しい位置取りと追い込み勝負にこだわるスタイルはまさにザ・競輪。オールドファンにはたまらない選手だった。30年間、お疲れさまでした。スピード化がどんどん進む現