第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場している米国のデローサ監督が１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで決勝に向けての前日会見を行った。前日１５日（同１６日）の準決勝ではドミニカ共和国に勝利。優勝候補同士の対決に競り勝って、世界一へ前進した。１７日（日本時間１８日）の決勝の相手はこの日、行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者。重要な先発マウン