NY株式16日（NY時間15:18）（日本時間04:18） ダウ平均46995.48（+437.01+0.94%） ナスダック22434.14（+328.78+1.49%） CME日経平均先物54295（大証終比：+765+1.41%） 欧州株式16日終値 英FT100 10317.69（+56.54+0.55%） 独DAX 23564.01（+116.72+0.50%） 仏CAC40 7935.97（+24.44+0.31%） 米国債利回り 2年債 3.677（-0.040） 10年債 4.220（-0.057） 30年債 4.85