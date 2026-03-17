ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した大谷翔平投手（31）の今後のスケジュールについて明かした。WBCを終えた大谷がこの日に合流した。指揮官は練習前に応じた報道陣の取材で「まず戻ってきてブルペンに入る」と近日中にブルペン入りすることを伝えた。練習前だったため大谷と会話はしておらず「この後話をする予定だ」としていた。また「いつ試合に登板させるかを決めたい」