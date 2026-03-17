「南海の黒豹（ひょう）」の愛称で人気を誇った大相撲の元大関・若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんが15日午前11時34分、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。69歳。鹿児島県出身。9年前の秋に倒れて頭部手術を受け、療養生活を続けていた。通夜は23日午後6時、葬儀・告別式は24日午前10時から、いずれも千葉県市川市市川1の12の4、昭和セレモニーシティホール市川で営まれる。喪主は妻みづえさん。幕内は