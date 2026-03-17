ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が4日目を迎える。注目は11Rだ。4戦未勝利だが、エース機57号とタッグを組む山崎は仕上がり良好。インから力強く押し切る。得点率2位につける桐生が2コースから絶妙ターンで肉薄。地元の稲田は本領のスタート力を繰り出したい。＜1＞山崎郡足自体はいいし、足だけならいい。足だけを求めていく。＜2＞桐生順平本体をやって回転が上が