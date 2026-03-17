男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」。榎幸司が準優11Rを逃げて、優勝戦の1号艇に座った。エース機のパワーを生かし、ここまで5戦3勝オール3連対。伸び、出足とも仕上がりは申し分ない。最後もインから押し切って、一昨年12月住之江以来となる通算18回目、当地では2回目のVを決める。榎がスタートに集中して逃げる。エンジンの素性通り、全体に仕上がりは悪くなく、動きは力強い。長