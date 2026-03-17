世代を問わず愛され続けるキャラクター、「ハローキティ」。そのコラボアイテムが、【グローバルワーク】から登場しました。キティちゃんのモチーフが絶妙なバランスで取り入れられたデザインと落ち着いたカラー展開で、大人世代でも無理なく楽しめそうなアイテムが揃っているようす。今回はコラボのラインナップのなかから、大人におすすめのアイテムをピックアップして紹介します。 袖のリ