◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）豪ノ山が入幕後、初めて9日目で勝ち越しを決めた。埼玉栄高の後輩・琴栄峰に鋭い出足から、ぶちかました。止まることなく力強く押し出し「前に攻めて勝てた。しっかり踏み込めている。足を出していけた」とうなずいた。5日目から5連勝で首位を守り、「とりあえず、勝ち越しを決められて良かった」とホッとした様子。支度部屋では多くの報道陣に囲まれ「最近あ