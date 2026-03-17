第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で決勝に進んだ米国は16日（日本時間17日）、マイアミのローンデポパークで練習を行った。決勝での先発が予定されるマクリーンは会見に登場。「自分がやりたいことはただ一つ、勝つことだけだ」と意気込みを語った。マクリーンは昨季メジャーデビューし、8試合で5勝1敗、防御率2.06の好成績でメッツのエース格に躍進した。24歳の右腕は「子どもの頃はWBCをたくさん見ていた」と