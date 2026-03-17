櫻坂46の最新シングル「The growing up train」が、3月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。前作「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）に続き5作連続、通算では13作目のシングル1位を獲得した。【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧初週売上51.8万枚は、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】、2026年度【※2】女性アーティスト最高初週売上を記録。2024年発