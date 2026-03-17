◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）豪ノ山が電車道で粘り腰のある琴栄峰を押し出した。今場所は何と言っても出足の良さが光る。立ち合いから突き放していくのではなく、押してから突き放していくイメージ。先場所までは突っ張って前に出ようとすると、足がついていかないこともあった。だが、今は手よりも足が先に動いている。だから7日目の宇良戦のように、下から攻めてくる相手にも圧力が伝わり