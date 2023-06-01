埼玉県行田市の15歳の女子中学生が、自らが産んだ赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして逮捕されました。逮捕されたのは、埼玉県行田市に住む15歳の女子中学生で、自宅の庭に産んだばかりの男の赤ちゃんの遺体を埋めた疑いがもたれています。おととい、女子中学生の父親が庭の手入れで土を掘り起こしていたところ、赤ちゃんの足のようなものを見つけ、警察に通報。警察が現場を調べたところ、赤ちゃんの遺体のほか、へその緒と胎