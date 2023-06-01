気象台は、午前4時3分に、なだれ注意報を乗鞍上高地に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・乗鞍上高地に発表（雪崩注意報） 17日04:03時点中部、南部では、18日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中部では、18日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■乗鞍上高地□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意