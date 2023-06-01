生田絵梨花が、本日3月17日より全国放映されるアサヒ飲料三ツ矢サイダー新TVCM『青空を飲んでゆけ。』編に出演する。 （参考：乃木坂46 久保史緒里、9年のアイドル人生に幕丁寧に歩み続けた道のり、生田絵梨花・山下美月らの存在） 本CMでは、日常で気分が落ち込み下を向いてしまう瞬間に、青空の下で『三ツ矢サイダー』を飲むことで、心身ともに澄みきり、気分が上向いていく様子を描いている。さらに、生