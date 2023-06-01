J2新潟はオフ明けの16日、新潟・聖籠町のアルビレッジで20日のホームでの富山戦に向けて練習を再開した。今季J2いわきから加入したMF大西悠介（24）は、加入後初のフル出場となった前節の奈良戦をきっかけに、出場機会をさらに増やしていこうと安定感のあるプレーに磨きをかける。第5節までいずれも途中出場。前節の奈良戦で90分間を走りきった大西は「（今季は）練習試合も90分は出ていない。久しぶりの公式戦で疲れたけれど