タレントのマツコ・デラックス（53）が16日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を欠席した。同じくMCを務めるSUPEREIGHTの村上信五（44）がマツコとの連絡のやり取りを明かすなど、近況を報告した。マツコは2月9日に放送されたTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。今回の収録では村上が一人で登場した。一