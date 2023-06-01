侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退となった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及した。準々決勝・ベネズエラ戦の９回２死で遊飛に倒れてゲームセットとなった際の写真などとともに「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれていました。望んだ結果には届かず、自分の不甲斐な