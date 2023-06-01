9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、アンバサダーを務めるアルビオン「FLARUNE」より17日から発売される新「ブライトライン」の新ブランドムービーに出演する。特設サイトにて公開される。【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太今回の新ブランドムービーは、さわやかな風を感じる渡辺の表情のシーンからスタート。光が差し込む方向へ導かれるように軽やかにターンをして、舞う渡辺。手を伸ばすと同時に、水中で瑞々