俳優の鈴木福が出演するブルボンの新WEBCM「ビスケットヒーロー福」篇が17日から配信される。これに伴い、撮影エピソードやインタビューが公開された。【写真】スモークを背景に登場したビスケットヒーロー福・鈴木福今作がブルボンCM初出演となる鈴木。ヒーロー好きを公言する鈴木が「ビスケットヒーロー福」として登場する。癒しを求める人々のピンチを、ビスケットの力で救うヒーローストーリーを描く。CMでは鈴木が歌う