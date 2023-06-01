茂木外務大臣はきのう夜、アメリカのルビオ国務長官と電話で会談し、ホルムズ海峡での航行の安全に向け、アメリカなどと連携していく考えを伝えました。茂木外務大臣はルビオ国務長官との電話会談で、「ホルムズ海峡における航行の安全はエネルギー安全保障の観点からも極めて重要だ」と述べたうえで、アメリカなどの国際社会と連携し、必要なあらゆる外交努力をおこなっていくと伝えました。ルビオ国務長官からはアメリカの立場に