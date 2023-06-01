アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合できのう、船が転覆し、修学旅行生など2人が死亡しました。記者「転覆したとみられるボート2隻が海上保安庁のゴムボートで曳航されていきます」第11管区海上保安本部などによりますと、きのう午前10時10分ごろ、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、船2隻が転覆しました。船には修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒など2