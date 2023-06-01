アメリカのトランプ大統領が封鎖状態となっているホルムズ海峡の船舶護衛を複数の国に求めるなか、インドの外相は自国のタンカー2隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。インドのジャイシャンカル外相はイギリスの「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューで、インド船籍の液化石油ガスを輸送するタンカー2隻が16日までにホルムズ海峡を通過したと述べました。インドはイラン側と複数回にわたり、ハイレベルの直接協議