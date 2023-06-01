NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均46992.02（+433.55+0.93%） ナスダック22418.87（+313.51+1.42%） CME日経平均先物54300（大証終比：+770+1.42%） 欧州株式16日終値 英FT100 10317.69（+56.54+0.55%） 独DAX 23564.01（+116.72+0.50%） 仏CAC40 7935.97（+24.44+0.31%） 米国債利回り 2年債 3.682（-0.035） 10年債 4.226（-0.051） 30年債 4.86